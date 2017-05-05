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ياسر برهامي: الدعاء «جهرًا» للميت بدعة

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ياسر برهامي: الدعاء «جهرًا» للميت بدعة ياسر برهامي: الدعاء «جهرًا» للميت بدعة

التحرير

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أفتى ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بعدم جواز الدعاء جهرا للميت بعد دفنه وتأمين الحاضرين، واصفا  ذلك بـ "البدعة" .

وفتوى  "برهامى"، التى حملت عنوان "حكم الدعاء للميت عند دفنه جهرًا وتأمين الحاضرين"، جاءت ردًا على سؤال نصه: "هل الدعاء للميت على القبر بعد دفنه أو أثناء دفنه يكون سرًّا أم جهرًا؟ وما حكم تأمين الناس على دعاء مَن يدعو للميت بصوت مرتفع؟".

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وأجاب "برهامى" على هذا السؤال بفتوى منشورة على الموقع الرسمى للدعوة السلفية نصها: "فالدعاء للميت بعد دفنه يكون سرًّا؛ والجهر مِن البدع".

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التحرير

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