ياسر برهامي: الدعاء «جهرًا» للميت بدعة

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أفتى ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بعدم جواز الدعاء جهرا للميت بعد دفنه وتأمين الحاضرين، واصفا ذلك بـ "البدعة" .

وفتوى "برهامى"، التى حملت عنوان "حكم الدعاء للميت عند دفنه جهرًا وتأمين الحاضرين"، جاءت ردًا على سؤال نصه: "هل الدعاء للميت على القبر بعد دفنه أو أثناء دفنه يكون سرًّا أم جهرًا؟ وما حكم تأمين الناس على دعاء مَن يدعو للميت بصوت مرتفع؟".

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وأجاب "برهامى" على هذا السؤال بفتوى منشورة على الموقع الرسمى للدعوة السلفية نصها: "فالدعاء للميت بعد دفنه يكون سرًّا؛ والجهر مِن البدع".