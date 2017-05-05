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فيديو| أمين: «هنولع في روما لو حصل لصلاح حاجة.. ده الحيلة»

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فيديو| أمين: «هنولع في روما لو حصل لصلاح حاجة.. ده الحيلة» فيديو| أمين: «هنولع في روما لو حصل لصلاح حاجة.. ده الحيلة»

التحرير

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استنكر الإعلامي تامر أمين، تلقي اللاعب المصري المحترف محمد صلاح تهديدات بالقتل في روما، قائلا: "كلنا إنزعجنا".

وأضاف أمين، خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، "لا يوجد مصري لا يعشق محمد صلاح، حيث أن صلاح يتسم بالتواضع والحياء، الدنيا مقلوبة في روما لأن فكرة أن مواطن يوصله تهديد بالقتل دي عندهم مصيبة، فما بالكم لو كان التهديد لمحمد صلاح".

وتابع: "أبو صلاح ده الحيلة.. ده في العين والقلب، المصريين قلبوا الدنيا بعد التهديد ده وأرسلوا رسالة إلى إيطاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفاداها: لو محمد صلاح حصل له حاجة هنولع في روما كلها".

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واستكمل: "تواضع الدنيا والحياء اللي مذكور في القرآن كله موجود في صلاح".

 

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التحرير

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