بكري: «الناس بتكره بعض.. والتحديات خطيرة وغير مسبوقة»

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن التحديات التي تمر بها مصر حاليًا «خطيرة وغير مسبوقة».

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامجه «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، «الناس بقت بتكره بعض، وبيخلصوا على بعض، عايزين يرجعوا بينا لورا».

ووجه نداء لـ«كل إنسان صاحب ضمير وطني»، قائلًا: «بلدكم بتمر بظروف صعبة، وضعنا ليس على ما يُرام، التحديات أكبر مما تتصورون».

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تابع: «أنا مش بطالبكم بالصبر، لأنكم صابرين أصلًا، أنتم شعب يُعطينا دروس وعبر، وكلنا تلاميذ بجانب أي مواطن، وأي حد يستهين بالشعب ده هيفاجئه من حيث لا ينتظر، هذا شعب خالد ومحدش يعرف يقهره».