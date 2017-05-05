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بالفيديو.. الأزهري: تجديد الخطاب الديني «طوق النجاة»

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بالفيديو.. الأزهري: تجديد الخطاب الديني «طوق النجاة» بالفيديو.. الأزهري: تجديد الخطاب الديني «طوق النجاة»

التحرير

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قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن تجديد الخطاب الديني هو طوق النجاة الذي يستطيع إخراج الأمة من هذه الأزمة، التي وصلت إلى الفكر التكفيري.

وأضاف الأزهري، خلال برنامج "روئ"، المذاع على قناة ""، "يوجد من يقدم أطروحة دينية تدفع بالناس للقتال، وتعمل على شحن الصدور وانقسام الناس، ويوجد من هم من ورثة النبوة كلما مشى الناس مع ثمارات عقولهم وجدوا إنارة في الأفق، وأمان في الدنيا".

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وتابع: "مفهوم التجديد مرتبط بتحقيق المقاصد الشرعية التي هي إكرام الإنسان، وزيادة العمران، وصناعة الحضارة، فكلما تمكن الخطاب أن يحقق على أرض الواقع أمثال ومقاصد خيرية، يكون قد جدد الخطاب الديني".

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التحرير

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