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بكري محذرا: «الناس اتخنقت.. شوفولنا كام مليار من هنا ولا هنا»

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بكري محذرا: «الناس اتخنقت.. شوفولنا كام مليار من هنا ولا هنا» بكري محذرا: «الناس اتخنقت.. شوفولنا كام مليار من هنا ولا هنا»

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه لابد من تخفيف عبء رفع الأسعار على الشعب، مستنكرًا تصريحات وزير الكهرباء حول زيادة الفواتير بدءًا من يوليو المقبل، واستكمل: «القرار خطأ أيًّا كانت الظروف».

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامجه «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، «الناس اتخنقت، مبقتش قادرة تستحمل، شوفولنا أساليب تانية، شوفولنا كام مليار من هنا ولا هنا وسدوا بيها فلوس الكهرباء، ارفع على على شرايح بعينها، لكن الناس الغلابة مبقاش عندها حاجة، بتكمل عشاها بكاء، في ناس بتاكل طقة واحدة في اليوم إذا لقيتها».

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تابع: «لو اطمنتوا أن الناس كلها جميلة وهتستحمل على طول فأنتوا غلط، لأ الناس مش هتستحمل، حذّاري من الاستمرار في رفع الأسعار، الشعب لم يعد قادر.. حذّاري.. الكلام ده قولناه في زمن مبارك، أوعوا نولعها، والوزير اللي معندوش حل غير رفع الأسعار عليه أن يرحل، يتوكل على الله».

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التحرير

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