صور| «أمن البحيرة» ينهي خصومة ثأرية في إيتاي البارود

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تمكنت مديرية أمن البحيرة، بقيادة اللواء علاء الدين شوقي، مدير الأمن، اليوم الجمعة، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلة "مكرم" أنجال عمومة، والتي ترجع وقائعها لخلافات بسبب الميراث، نجم عنها مقتل باسم ربيع مكرم، وتم ضبط المتهمين، وعقب ذلك قام بعض أفراد العائلة المذكورة بإضرام النيران في منزل أحدهم وتكرار تعدي أفراد العائلة على بعضهم البعض لذات السبب.

أسفرت جهود التواصل مع أفراد العائلة والدفع بحكماء القرية وشيوخ الأزهر وعقلاء العائلتين، بالاتفاق على عقد جلسة صلح بين العائلات بالسرادق المقام بقرية مكرم بمركز إيتاي البارود.