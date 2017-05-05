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«عجوز العربة».. 93 عاما ويجمع الكارتون من الأرض: «بدل ما أشحت»

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التحرير

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طالب عدد من شباب مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، الرئيس عبد الفتاح ، بتكريم زكريا أحمد، عجوز يبلغ من العمر 93 عاما، والمعروف في شوارع مدينة المنصورة، وبخاصة منطقة الجلاء بـ"عجوز العربة"، مشيرين إلى أنه لا يقل عن "فتاة العربة" التي كرمها الرئيس من قبل.

وتداول عدد من شباب المنصورة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة، صوراً لـ"رجل العربة" أثناء سيره في شوارع المدينة لجمع الأوراق والكارتون، حيث يقوم ببيعها من أجل الحصول على المال، بدلا من التسول في الشارع، حسبما أكد الرجل التسعيني.

يقول حسام الهلالي، أحد أهالي المنصورة، لـ"التحرير": "رأيت عم زكريا في شارع النخلة بمنطقة الجلاء، في أثناء جمعه الأوراق من على الأرض، ووضعها في العربة التي يجرها خلفه".

وأضاف: "عرضت المساعدة المالية عليه لكنه رفض، وأكد أنه يأكل من عمله ولا ينتظر مساعدة من أحد".

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