لويس إنريكي يتحدث عن موقعة «الغواصات الصفراء»

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أكد لويس إنريكي، المدير الفني لفريق برشلونة، أن نادي فياريال لديه فريق رائع ومدرب ممتاز، حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، لمباراة الغد، بملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين بالدوري الإسباني "الليجا".

وقال إنريكي "فياريال دائما في مراكز متقدمة بالليجا، يجب أن ندافع جيدا وعدم ترك مساحات لهم، بنهاية الموسم الضغط يتقاسم الآن .. يجب أن نفوز بكل مباراياتنا وكذلك على ريال مدريد".

ورفض إنريكي التعليق على مطالبه المدريدين بفوز كريستيانو رونالدو بالكرة الذهبية بعد هاتريك أتلتيكو في دوري الأبطال.

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وجدد رفضه تقديم نصيحة لدييجو سيموني مدرب اتلتيكو مدريد، خلال مباراة الإياب بنصف نهائي دوري الأبطال، بعد أن حقق البلوجرانا الريمونتادا التاريخية أمام باريس سان جيرمان.

وفيما يخص الإعلان عن المدرب الجديد للفريق وقلق اللاعبين حول تأخير القرار، ونسبة فوز البارسا بالليجا، أجب إنريكي قائلآ "هذا السؤال يتوجه لـ اللاعبين .. أنا كنت لاعبا وأتفهم ذلك، لكن لا أعلم .. ولا أحد يعلم .. ولا أعتقد آنكم تعلمون أيضا نسبة فوز البارسا بالليجا".

وبالحديث عن مستقبل إنيستا، قال: "لست أنا من يجاوب على مستقبل أندريس.. هو بخير ولا أتخيل البارسا بدونه".