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ميسي يرفض تمديد عقده مع برشلونة

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ميسي يرفض تمديد عقده مع برشلونة ميسي يرفض تمديد عقده مع برشلونة

التحرير

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أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، بأن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، رفض العرض الأول من إدارة نادي برشلونة الإسباني لتمديد تعاقده مع الفريق والذي ينتهي بصيف عام 2018.

وأضافت صحيفة "أس" الإسبانية أنه وبعد أشهر من المفاوضات فإن ميسي رفض العرض الأول من برشلونة والذي سيتقاضى فيه من  30 إلى 35 مليون يورو صافية كراتب سنوي.

وعلى الرغم من التداعيات الممكنة لهذا الرفض من اللاعب الأرجنتيني، إلا أن إدارة النادي الكتالوني سوف تواصل العمل من أجل الوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق مع ميسي على تمديد تعاقده مع الفريق.

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وأوضحت الصحيفة أن الرسائل المرسلة من ميسي عبر وكيل أعماله (والده) أن اللاعب لا يزال متجاوبًا مع المفاوضات وأنها لا تزل حية، خاصة أنه لا يوجد أي طرف على عجلة من أمره.

ويعرف الجميع في كتالونيا أن رغبة ميسي وإدارة البلوجرانا بالتوقيع على تمديد التعاقد، والذي من الممكن أن يصل إلى عام 2022. 

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التحرير

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