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بعد تهديده بالقتل.. «كوبر» يطمئن على «صلاح»

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بعد تهديده بالقتل.. «كوبر» يطمئن على «صلاح» بعد تهديده بالقتل.. «كوبر» يطمئن على «صلاح»

التحرير

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أجرى الجهاز الفني لمنتخب ، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، اتصالًا هاتفيا بجناح روما، محمد صلاح، للاطمئنان عليه بعد تهديده بالقتل.

وبحسب مصدر، وجه الجهاز الفني نصيحة للاعب بعدم الالتفات لهذه التهديدات والتركيز الكامل في عمله.

وعُثر على دمى مشنوقة تحمل أسماء محمد صلاح ورادجا ناينجولان ودانييلى دى روسى، بجانب لافتة تحمل عبارة، "نصيحة.. نم والأنوار مضاءة"، وذلك بجوار مبنى "الكولوسيوم" أحد أبرز معالم العاصمة الإيطالية.

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كشفت مجموعة "التراس كورفا نورد"، المنتمية لنادي لاتسيو الإيطالي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل تهديد ثلاثي روما (صلاح - وناينجولان - ودي روسي)، بتعليق دمية تحمل قمصان اسم كل لاعب، وتعليقها على مشانق في شوارع روما.  

وقالت المجموعة في بيان لها: "المجموعة تعبر عن دهشتها من التهويل المثار للموضوع على الصحف الإيطالية، ما حدث الليلة الماضية لا يخرج عن نطاق إغاظة جماهير روما بعد الفوز عليهم في الديربي". 

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