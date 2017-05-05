فرنسا: المشتبه به الموقوف غرب باريس بايع تنظيم "داعش"

(أ ف ب):

قالت مصادر في الشرطة الفرنسية إن الاسلامي المشتبه به الذي اعتقل، الجمعة، قرب قاعدة عسكرية شمال غرب باريس بايع تنظيم "داعش" وفق ما بينت شريحة ذاكرة خارجية وجدت في سيارته.

وأكدت المصادر العثور على عدة رايات للتنظيم في سيارته بالقرب من قاعدة عسكرية في"إيفرو"، التي تبعد نحو مئة كلم عن العاصمة الفرنسية.

وتم العثور على بندقية أيضا في غابة قرب المكان حيث اعتقل فجر الجمعة العسكري السابق (34 عاما) الخاضع للمراقبة بسبب تطرفه.