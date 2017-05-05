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اشتهر بدور «عبد الوهاب» وانفصل عن زوجته بعد 8 أشهر.. من هو معوض إسماعيل؟

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التحرير

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لم يستمر زواج الفنانين ياسمين جمال ومعوض إسماعيل، سوى 8 أشهر، حتى أعلنت ياسمين انفصالها عن معوض، على طريقتها الخاصة، إذ نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وهي تقف بظهرها وتخلع من إصبعها خاتم الزواج وكتبت تعليقا عليها: "العودة إلى حياة غير المرتبطين".

انتشر الخبر بسرعة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى الكثيرون اندهاشهم من سرعة انفصالهما، ولم يعلق معوض على الأمر، وفي التقرير التالي نرصد أبرز المعلومات عنه.

ولد في القاهرة، في 18 ديسمبر 1982.

بداية معوض كانت على مسرح المدرسة، وشارك بعدها في مسلسل  بوجي وطمطم مع المخرج والكاتب محمود رحمي، وحاز المسلسل على متابعة الصغار والكبار، وارتبط بوجدان الطفل لسنوات طويلة في ليالي شهر رمضان.

 

انقطع عن الظهور لفترة طويل حتى عاد مرة أخرى من خلال مسلسل "طيور الشمس" على التلفزيون المصري، والذي حقق نجاحا باهرا.

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يعتبر دوره في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، هو الأبرز على الإطلاق، حيث لعب دور الفنان محمد رياض "عبد الوهاب" في صغره ليتطور في مراحله لعمرية منذ ظهوره كطفل حتى أصبح رجلا، تدور حوله أحداث المسلسل برغبته في أن يكون شخص مختلف عن أبيه.

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شارك بعدها في العديد من الأعمال أبرزها مسلسلات البحار مندي، هارون الرشيد، مذكرات حرامي، في قلب الليل، الإمام ابن حزم، وراجعلك يا إسكندرية.

 قدم مسلسل "الأزهر" الكرتوني، وحقق نجاحا كبيرا، وحصل على عدة جوائز.

 

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التحرير

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