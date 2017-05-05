مرور القاهرة: إغلاق شارع لطفي السيد لمدة يومين

كتب - علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الجمعة، عن إغلاق شارع لطفي السيد ليلاً؛ لإجراء أعمال مد كابلات مترو الأنفاق.

وأوضحت الإدارة - في بيان لها - أنه سيتم تنفيذ تلك الأعمال لمدة يومين بشارع رمسيس من مخرج نفق غمرة وأعلى الرصيف بشارع رمسيس لمسافة 200 متر، وسيتم قطع شارع لطفي السيد على مرحلتين.

يأتي ذلك في إطار قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمد كابلات جهد (220 ك ف)، لربط محولات مترو رمسيس بمحطة محولات الاستاد بالمرحلة رقم 14 بشارع رمسيس بطول 200 متر.