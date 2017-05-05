أولتراس لاتسيو عن تهديد «صلاح»: نراكم في كوابيس أخرى

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كشفت مجموعة "التراس كورفا نورد"، المنتمية لنادي لاتسيو الإيطالي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل تهديد ثلاثي روما (صلاح - وناينجولان - ودي روسي)، بتعليق دمية تحمل قمصان اسم كل لاعب، وتعليقها على مشانق في شوارع روما.

وقال المجموعة في بيان لها: "المجموعة تعبر عن دهشتها من التهويل المثار للموضوع على الصحف الإيطالية، ما حدث الليلة الماضية لا يخرج عن نطاق إغاظة جماهير روما بعد الفوز عليهم في الديربي".

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وأضافت: "القيام بخنق الدمى هو تعبير عن حالة الاكتئاب التي تعيشها جماهير روما ولا تمثل تهديدا لأي لاعب من الفريق".

واختتم البيان: "لن نعتذر لأي شخص، الموضوع لم يخرج عن نطاق السخرية ونراكم في كوابيس أخرى".