إنريكي: إنييستا جاهز لبقية المباريات.. والليجا سيحسم في الجولة الأخيرة

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أكد لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة، اليوم الجمعة، إن أندريس إنييستا قائد الفريق جاهز للعب في كل المباريات المتبقية بالموسم، 3 في الليجا، ونهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال إنريكي عبر صحيفة "آس" الإسبانية اليوم: "استمتعنا جميعا بمشواره في البارسا".

وخاض إنييستا اليوم التدريبات بشكل طبيعي مع الفريق، ومن المنتظر أن يحصل غداً على الإذن الطبي للمشاركة في مباراة فياريال في الجولة الـ36 من الدوري.

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وعن مواجهة فياريال، أكد أنها من أصعب المباريات في هذه الليجا، مشيرا إلى أنه يتوقع لقاء مشابها لمباراة الدور الأول التي انتهت بالتعادل (1-1) رغم أن المدير الفني للبارسا يعتقد أن فريقه استحق الفوز في تلك المباراة.

وبشأن المنافسة على لقب الليجا، قال إنريكي إن جميع الأمور تشير إلى أن اللقب سيحسم في الأسبوع الأخير، نظرا لأن ترتيب البارسا وخصمه ريال مدريد لا يعكس شيئا لأنه من الممكن مواجهة مشكلات في أي مباراة.

ويحتل برشلونة صدارة الليجا بـ81 نقطة وهو نفس رصيد ريال مدريد الوصيف إلا أن الفريق الكتالوني يتفوق في المواجهات المباشرة، لكن كتيبة زيدان لها مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو.