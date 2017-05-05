في انتخابات «جبهة ساويرس».. العلايلي رئيسا لـ«المصريين الأحرار»

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أجرت جبهة مجلس الأمناء بحزب المصريين الأحرار، التي يتزعمها رجل الأعمال، نجيب ساويرس، اليوم الجمعة، انتخاباتها على مناصب "رئيس حزب والأمين العام وأعضاء الهيئة العليا البالغ عددهم 50 عضوًا"،

وكانت جبهة الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، أجرت انتخابات في ٢٤ مارس الماضي فاز فيها خليل بالتزكية، ونصر القفاص بمنصب الأمين العام، بعد تعديل اللائحة في ٣٠ ديسمبر الماضي وإلغاء مجلس الأمناء.

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وقال النائب البرلماني إبراهيم عبد الوهاب، لـ"التحرير"، والمساند لجبهة "الأمناء"، إن الانتخابات التي أجريت اليوم جاءت وفق لائحة ٢٠١٥، التي لا زالت معتمدة لدى لجنة شئون الأحزاب، مضيفًا أنه تجرى الآن عملية "استرداد الحزب عبر القضاء الذي سيفصل في كل ما حدث بالفعل".

ووفق هذه الانتخابات، فاز بالتزكية كلا من الدكتور محمود العلايلي أمين اللجان النوعية السابق، بمنصب رئاسة الحزب، وأحمد سامر عضو الهيئة العليا السابق، بمنصب الأمين العام، وانتهت عملية التصويت في الخامسة مساء اليوم الجمعة، وجاري الفرز لإعلان الفائزين بالـ٥٠ مقعد الخاصين بالهيئة العليا.