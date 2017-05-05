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على ماذا تحتوي «شنطة رمضان» التي تطرحها الحكومة بـ 70 جنيها؟

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على ماذا تحتوي «شنطة رمضان» التي تطرحها الحكومة بـ 70 جنيها؟ على ماذا تحتوي «شنطة رمضان» التي تطرحها الحكومة بـ 70 جنيها؟

التحرير

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أعلن ممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة والتجارة الداخلية، أنه بدءا من الأسبوع بعد المقبل ستطرح شنط رمضان بجميع المنافذ التابعة للشركة القابضة بتخفيضات تصل إلى 18%.

وأضاف عبد الفتاح أنه سيتم طرح شنط رمضان بسعر 70 جنيها وتشمل (كيلو سكر- 2 كليو أرز- زجاجة زيت 800 مللتر- 3 أكياس مكرونة زنة 350 جرام- علبة صلصة زنة 300 جرام وعلبة سمنة مسلي 500 جرام – كيلو بلح).

وأوضح أنه سيتم طرح شنط بأسعار 95 جنيها تشمل (كيلو سكر- 2 كيلو أرز- زجاجة زيت 800 مللتر- 3 أكياس مكرونة زنة 350 جرام- علبة صلصة زنة 300 جرام وعلبة سمنة مسلي 500 جرام– 3 أكياس فول 500 جرام- وكيس عدس 500 جرام- 2 عبوة شاي زنة 40 جرام – كيلو بلح فاخر).

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وفي سياق متصل، أعلن عبد الفتاح، أن -غدا الأحد- ستعقد الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين؛ لمناقشة نتائج الأعمال للعام المالي 2015/2016.

ولفت إلى أن الشركة حققت أرباحا بلغت 400 مليون جنيه، كما سيتم تفويض وزير التموين لتشكيل مجلس الإدارة الجديد عقب انتهاء مدة المجلس الحالي في 26 يونيو المقبل.

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التحرير

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