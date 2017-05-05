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«رامبو» لمدرب البلدية: «أعتقد الرد وصل»

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«رامبو» لمدرب البلدية: «أعتقد الرد وصل» «رامبو» لمدرب البلدية: «أعتقد الرد وصل»

التحرير

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قال نبيل محمود، المدير الفني لفريق الرجاء، إنه لم ييأس أبداً خلال المباراة، مشيرا إلى أنه كان واثقاً من التأهل للدوري الممتاز.


وأكد المدرب الشهير بـ"رامبو"، أن فريقه بذل جهداً كبيرا، معربا عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز والتأهل لدوري الأضوار والشهرة واللعب بجوار الكبار.

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ووجه رسالة لـ"رمضان السيد"، المدير الفني لفريق بلدية المحلة قائلا: "كابتن رمضان السيد قال في مداخلة هاتفية للحاج سعد أبو صندوق رئيس النادي أنت غلطان أنك جيبت نبيل محمود ورد عليه قائلاً الرد آخر الموسم وأعتقد الرد وصل".

وتأهل فريق الرجاء للدوري الممتاز على حساب فريق البلدية، بعدما تغلب عليه بهدف نظيف للاعب محمد حمبوز.

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التحرير

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