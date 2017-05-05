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3 مكافآت «خيالية» للاعبي الرجاء بعد الصعود للممتاز

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3 مكافآت «خيالية» للاعبي الرجاء بعد الصعود للممتاز 3 مكافآت «خيالية» للاعبي الرجاء بعد الصعود للممتاز

التحرير

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أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، منح لاعبي نادي الرجاء، مكافأة كبيرة، بعد نجاحهم في الصعود لبطولة الدوري الممتاز موسم 2017/2018.

وأكد محافظ مطروح، أنه سيمنح لاعبي الفريق جائزة مالية قيمتها 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى أداء مناسك العمرة في الأراضي ، ورحلة إلى مدينة دبي بالإمارات.

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ونجح فريق الرجاء، في التأهل إلى دوري الأضواء والشهرة «الدوري الممتاز»، عقب تغلبه على بلدية المحلة، بهدف قاتل، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم، على ملعب مركز شباب مطروح، في الجولة الأخيرة من مباريات "المجموعة C بالممتاز ب". 

سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب محمد حمبوزو في الدقيقة 96، قبل لحظات من إطلاق حكم المباراة، الدولي محمود البنا، صافرة النهاية.

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التحرير

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