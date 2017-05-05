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«قبلة سناء شافع وظهور الغائبين».. أبرز لقطات عزاء الفنان مظهر أبو النجا

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التحرير

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تلقت أسرة الفنان مظهر أبو النجا، العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، أمس الخميس، وحرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء، كان أبرزهم "محمد فؤاد ومدحت صالح وأشرف زكي وإيهاب فهمي ومحمد هنيدي وأحمد بدير".

وترصد "التحرير"، أبرز اللقطات التي جاءت في العزاء، خلال التقرير التالي، وهي:

ظهور القلعاوي

حرص  الفنان الكبير محمود القلعاوي، على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل مظهر أبو النجا، في أول ظهور له بعد غياب دام سنوات عن عدسات الكاميرات، وظهرت عليه ملامح تقدمه في السن بشكل كبير.

وزن فؤاد

خطف الفنان محمد فؤاد الأنظار في عزاء الراحل مظهر أبو النجا بوزنه الزائد، بعد فترة كان فقد فيها الكثير من وزنه بسبب طبيعة دوره فى مسلسل "الضاهر".

جدير بالذكر أن الراحل توفي  قبل مشاهدة آخر أعماله في مسلسل "الضاهر"، الذي يقوم فيه بشخصية "شيخ حارة"، مع الفنان محمد فؤاد.

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ماهر عصام

حرص الفنان ماهر عصام أيضًا تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل مظهر أبو النجا ويعتبر ذلك الظهورالأول بعد فترة أختفاء عن الأضواء كان أخرها تعرضه لإصابة خطيرة في رأسه، في 2014 بعد أن انزلق في حمام شقته ارتطم رأسه بحافة "البانيو" ودخول في غيبوبة إثر انفجار شريان في الرأس، ولكنه تعافي منها سريعًا.

قبلة على رأس سناء شافع

حرص الفنان القدير سناء شافع على تقديم واجب العزاء أيضًا، وظهرعمر أبو النجا، نجل الفنان الراحل، وهو يقبله على رأسه، احترما وتقديرا على وجوده.

جدير بالذكر، أن "عمر" يعمل بالتمثيل وشارك في العديد من الأعمال، كان أبرزها مسلسل "خطوط حمراء" مع الفنان أحمد السقا ومحمد إمام، وحاليا شارك في مسلسل "الضاهر". 

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التحرير

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