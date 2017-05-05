بالصور.. "الكفن" يُنهي خصومة أبناء العم الثأرية بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

تمكنت مديرية أمن البحيرة، من إنهاء خصومة عائلة مكرم "أنجال عمومة"، وذلك من خلال جلسة صلح أقيمت، اليوم الجمعة، بحضور حكماء القرية، وشيوخ من الأزهر، وعقلاء العائلتين، بالسرادق المقام بقرية مكرم، دائرة مركز إيتاى البارود.

يرجع سبب الخصومة لخلافات بسبب الميراث نجم عنها مقتل باسم ربيع مكرم، "جرى ضبط المتهمين فيها"، وعقب ذلك أضرم بعض أفراد العائلة المذكورة النيران في منزل أحدهم، "ضُبط في حينه "، وتكررت حالات اعتداء أفراد العائلة على بعضهم البعض لذات السبب.

عُقدت جلسة الصلح بحضور اللواء علاء الدين شوقي، مدير الأمن، وقيادات المديرية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز إيتاي البارود، وبعض رجال الدين، وحوالي 2000 فرد من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وجرى الصلح بعد تقديم أحد أفراد العائلة كَفَنَه لخصمه، وانصرف الجميع عقب ذلك في هدوء.