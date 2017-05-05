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بالأسماء.. مصرع شرطية و3 إصابات في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

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بالأسماء.. مصرع شرطية و3 إصابات في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج بالأسماء.. مصرع شرطية و3 إصابات في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

مصراوي Masrawy

انقلاب سيارة - صورة أرشيفية

سوهاج - عمار عبد الواحد:

لقيت شرطية مصرعها وأصيب شرطيان أخرين ومأمور جمارك، جميعهم موظفين بمطار سوهاج الدولي، اليوم الجمعة، عقب انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها عائدين من عملهم، على طريق "سوهاج - الكوامل".

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، إخطارًا من مركز شرطة المنشأة بانقلاب سيارة على طريق "سوهاج - الكوامل" في اتجاه سوهاج دائرة المركز، تبين أنه وقع أثناء سير السيارة رقم (هـ ص ج 1869) ملاكي قيادة الرقيب شرطة السيد إبراهيم محمد (40 سنة - من قوة مصلحة أمن الموانئ)، يقيم بناحية جزيرة محروس دائرة مركز أخميم، بعد اختلت عجلة القيادة بيده أثناء تجاوز أحد المنحنيات، ما أدى إلى انقلاب السيارة.

أسفر الحادث عن وفاة صباح فهمي عبد الله (31 سنة) من قوة مصلحة أمن الموانئ، تقيم بناحية عنيبس دائرة مركز جهينة، وإصابة قائد السيارة، والشرطية رقية السيد عبد العظيم (26 سنة) من قوة مصلحة أمن الموانئ، تقيم بشارع المخبز الآلي دائرة قسم أول سوهاج، ومحمد حسن راضي (42 سنة) مأمور جمارك بمطار سوهاج الدولي، يقيم بالعوامية دائرة مركز ساقلته.

نُقلت جثة المتوفية والمصابون إلى مستشفى سوهاج الجامعي، فيما رُفعت آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة، وحرر بذلك المحضر رقم 2047 إداري المركز.​

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