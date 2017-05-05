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شاب يبحث عن الكسب الحلال بـ"تنظيف الشقق"

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مصراوي Masrawy

شاب يبحث عن الكسب الحلال بـ"تنظيف الشقق"

كتب - هشام عواض:

لجأ شاب خريج جامعة للعمل في مجال قد يعتبره الكثير "عيب"، وهي تنظيف الشقق، لسعيه لكسب الرزق الحلال.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي إعلان منشور لشاب يدعى "أحمد"، يعرض فيه العمل بتنظيف الشقق نظير مقابل مادي.

وقال في إعلانه "لو رافض الفكرة علشان انا شاب متخافش أنا عاوز أكل عيش حلال.. ومن حقك تشوف أي ضمانات خاص قبل التعامل معي، أنا بكالوريوس تجارة".

ووضع الشاب قائمة لأسعار تنظيف الشقق على حسب المساحة، المساحة من 60 متر حتى 100 متر المبلغ 90 جنيه، المساحة من 110 حتى 140 متر المبلغ 100 جنيه، والمساحة من 150 متر حتى 180 متر المبلغ 130 جنيه
والدوبليكس حسب المساحة، أما غسيل السجاد الكبيرة 15 جنيها والصغيرة 5 جنيه.

وحدد الشاب قائمة المهام الذي سيقوم بها خلال عمله وهي "التنظيف شامل للشقة كلها المطبخ غسل مواعين وتنظيف بوتوجاز وحوائط وأرضيات المطبخ والحمام بالكامل تنظيف الحوض وقاعدة الحمام من الداخل والخارج وإزالة البقع.

هذا بالإضافة إلى تزعييف الشقة بالكامل وتلميع الآثاث بالكامل ومسح الشقة بالكامل وتنظيف البلكونة وكنس السجاد، ونطاق عمله داخل القاهرة والجيزة.

شاب يبحث عن الكسب الحلال بـ

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مصراوي Masrawy

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