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أكراد يأسرون أمير "دولة العراق والشام الإسلامية" بتل أبيض شمال سوريا

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أكراد يأسرون أمير "دولة العراق والشام الإسلامية" بتل أبيض شمال سوريا أكراد يأسرون أمير "دولة العراق والشام الإسلامية" بتل أبيض شمال سوريا

اندلعت مواجهات بين مقاتلين سوريين أكراد فى شمال سوريا وعناصر إسلاميين تابعين لتنظيم "دولة العراق والشام الإسلامية" مساء أمس السبت إثر اعتقال مقاتلين أكراد أمير التنظيم فى مدينة تل أبيض وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد فى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "لا تزال الاشتباكات مستمرة بين مقاتلين من لواء جبهة الأكراد ومقاتلين من دولة العراق والشام الإسلامية وعدة كتائب مقاتلة من جهة آخرى فى عدة إحياء من مدينة تل أبيض بريف الرقة إثر اعتقال مقاتلين من جبهة لواء الأكراد لأمير دولة العراق والشام الإسلامية فى المدينة مع مجموعة من العناصر التابعة له".

وأشار المرصد إلى أن اعتقال هؤلاء حصل "أثناء تفخيمهم لمدرسة كانت مقرا لحزب كردى فى المدينة اندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة امتدت إلى عدة أحياء من المدينة رافقها انتشار للكتائب المقاتلة فى المدينة وعند أطرافها"، لافتا إلى "معلومات عن مقتل اثنين من دولة العراق والشام الإسلامية وأنباء عن جرحى فى صفوف الطرفين".

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