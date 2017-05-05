بوسي خطيبة المجند الذي قتله المستشار تكشف عن مفاجأت حول معاملة النيابة والشرطة للمتهم وأحدث الاتهامات التي اتهمها بها

شيماء مصطفى

قام مستشار بالمحكمة الاقتصادية مساء الأربعاء بإطلاق الرصاص الحي على مجند، فجاءت الطلقة في قلبه مما أدى إلى وفاته بالحال، وأثارت الواقعة استياءاً كبيراً بين المصريين، خاصة عند حدوث هذا الأمر من قاضي.

وكشفت بوسي في لقاءتها الإعلامية، مفاجآت جديدة حول معاملة النيابة والشرطة للمستشار القاتل، حيث أكدت بوسي أن وكيل النيابة كان ينادي على القاضي بـ”سيادة المستشار”، مضفة أنه كان يجلس وكأن يعمل “إنترفيو”، وأشارت إلى أن الشرطة لم تضع الكلبشات في يده مع أنه قاتل ويجب معاملته معاملة المجرمين، وأكدت أن أمين الشرطة كان يضع الكلبشات في حزامه.

وفي مفاجأة أخرى، قالت بوسي، أن المستشار القاتل، بعد أن وجه إليه اتهام بأني سرقت شقته، اتهمني بأني إخوان ومرة أخرى اتهمني بأني كنت أنا وخطيبي في وضع مخل، وذلك بالرغم من أن مؤمن خطيبي جاء بعد أن تشاجر المستشار معي.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads