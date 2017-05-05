عطية للأزواج: «بطلوا تدوروا في موبايلات بعض»

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ناشد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، الأزواج ألا يفتشون هواتف قرنائهم، قائلًا: "بطلوا تدوروا في موبايلات بعض".

واستنكر عطية، خلال برنامج "كلمة السر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وضع شروط لعودة الزوجة لزوجها بعد الانفصال، معقبًا: "إحنا حياتنا باطلة، ومفيهاش دين إلا ما رحم ربي.. وأوعى تمضي على القايمة بـ 600 ألف".

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وردَّ عطية على شكوى متصل، ذكر إنه متزوج منذ عامين ولديه طفل، وانفصل بعد اكتشاف زوجته لعلاقات له، التي تشترط عليه كتابة "قائمة" جديدة بـ 600 ألف جنيه حتى تعود له، قائلًا: "متدفعش حاجه ومفيش شرط في عقد الزواج الشرعي يقول إن الزوج يعبد زوجته بفلوس".