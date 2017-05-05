البرلمان يناقش إمكانية عودة اللعب على استاد بورسعيد.. الثلاثاء

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يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المقرر عقدها الأربعاء المقبل، تقارير عدد من اللجان النوعية بشأن عدد من القضايا، ومنها؛ تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة إلى محافظة بورسعيد، خلال الفترة من 25 إلى 26 من يناير 2017، لتفقد الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة وبحث إمكانية عودة لعب النادى المصرى البورسعيدى على ملعبة ببورسعيد.

ويستعرض المجلس أيضا تقارير لجنـة حقـوق الإنسـان زياراته الميدانية لعدد من دور الأيتام بالقاهرة والمحافظات، ومدى تمتع النزلاء بتلك الدور بحقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون، بالإضافة إلى الزيارة الميدانية لسجن الفيوم العمومي، لتفقد حالة السجناء ومدى تقديم الخدمة الصحية لهم.

ووفقا لجدول الأعمال يناقش البرلمان تقرير اللجنة الخاصة السابعة عن الـزيـارة الميدانية التى قامت بها اللجنة لمدينة برج العرب – محافظة الإسكندرية يوم الاربعاء 6/4/2016 لبحث مشكلة مواطنى الحزام الأخضر، واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقريرا لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن مشكلة البطالة.

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ومن المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة تقارير لجنـة الإعلام والثقافة والآثار عن الـزيـارة الميدانية التى قامت بها اللجنة يوم الاثنين الموافق 13/3/2017 لمنطقة سوق الخميس بالمطرية لحضور الاحتفالية المقامة بمناسبة استخراج التمثال الأثرى، والوقوف على حقيقة ما تداولته الصحف ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى عن استخدام رافعة آلية لاستخراجه، والتحقق من مراعاة الأصول والقواعد العلمية والفنية المتبعة فى الاستخراج، والـزيـارة الميدانية التى قامت بها لمحافظة أسوان ومنطقة آثار النوبة فى الفترة من 16 إلى 19 مارس سنة 2017، والـزيـارة الميدانية التى قامت بها لمحافظة الاسكندرية فى الفترة من 1 إلى 3 أبريل سنة 2017 لتفقد المتحف اليونانى الرومانى وبعض المواقع الأثرية بها.

ويناقش المجلس تقرير اللجنـة المشتركة من لجنتى السياحة والطيران المدنى والإعلام والثقافة والآثار عن الـزيـارة الميدانية التى قامت بها اللجنة المشتركة إلى منطقة هضبة أهرامات الجيزة، يوم الأحد الموافق 6/11/2016، لتفقد مشروع تطوير منطقة هضبة الأهرامات بالجيزة، وتقرير لجنـة الشئون الصحية عن الـزيـارة الميدانية التى قامت بها اللجنة لمحافظة مطروح فى الفترة من 14 إلى 17/12/2016، لتفقد الأوضاع الصحية بها، بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رسلان بشأن تردى الخدمات الطبية بمحافظة مطروح.