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قوانين «الرياضة والاستثمار والعلاوة» تنتظر حضور «ثلثي» أعضاء البرلمان

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قوانين «الرياضة والاستثمار والعلاوة» تنتظر حضور «ثلثي» أعضاء البرلمان قوانين «الرياضة والاستثمار والعلاوة» تنتظر حضور «ثلثي» أعضاء البرلمان

التحرير

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يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل؛ لأخذ الرأي النهائي بشأن 3 مشروعات قوانين مقدمة من ، هي؛ قانون الرياضة، قانون الاستثمار وقانون منح العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد الموافقة على الـ 3 بشكل مبدئي خلال الجلسات العامة السابقة، إلا أنهم يحتاجون إلي تواجد ثلثي عدد نواب البرلمان للتصويت.

ويناقش المجلس خلال جلسته تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الإعلام والثقافة والآثار والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشـروع قـانـون مقـدم من النائب أسامة هيكل و87 عضوًا آخرين بشأن إنشاء نقابة للأثريين.

وتستمر جلسات المجلس في الانعقاد يومي الإثنين والثلاثاء لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة العاجلة، الموجهة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من وزراء حكومته، بالإضافة إلى أن مناقشة تقارير بعض اللجان النوعية.

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كما يلقي وزير المالية البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، بالإضافة إلى بيان وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية.

 

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