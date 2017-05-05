حسام شلش: «كلموا الأزهر بناسه وافصلوا الدين عن الدولة»

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علق حسام شلش، الكاتب والسيناريست، على أزمة تجديد الخطاب الديني، قائلا "تلخيص الأزمة باعتبارها خناقة طرفها خالد منتصر وإسلام البحيري من جهة، والأزهر من جهة أخرى، خطأ جسيم، فهناك من يستخدم بعض من تصريحات الرئيس السيسي لتصفيه حساباتهم مع الأزهر، فتكون المحصلة النهائية هى ضرب مؤسسة استمرت راسخة لأكثر من ألف عام" .

واستطرد "شلش"، خلال جلسة نقاشية للجنة الثقافة بحزب المحافظين، أمس الخميس، أن تجديد الخطاب الديني يحتاج إلى سرعة شديدة وحكمة خشية تدخل أطراف أخرى في الصراع، وتتحول المسألة إلى "ثغرة" تنتهي فى نهاية المطاف إلى مزيد من تشويه صورة الإسلام وزعزعته في نفوس عامة المسلمين خاصتهم ونفوس الناس أجمعين، وسيتحزب الأزهر في وجه هؤلاء ويزداد تعقيد ملف الإرهاب فكريا بدلا من تفكيكه.

وأشار الكاتب إلى أن تجديد الخطاب الديني ليس بدعة فعلى مر الزمان كان هناك مجددون من بين شيوخ الأزهر أمثال محمد عبده، والدجوي، وعلي عبد الرازق، ومحمد أبو زهرة وغيرهم، ووضعوا في ذلك مناهج كاملة غاية في الرقي والتحضر وربما تفوق في انفتاحها ما ينادي به البعض الآن، وإن كانت هذه الرؤى لم تنفذ عن عمد، فقد آن الأون أن نتحدث مع الأزهر كمؤسسة بكتب تلك الرموز وبلغتهم.

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وأضاف السيناريست، أن الأزهر الذي استمر ألف ومائة عام، يحتاج لغة مختلفة في الحوار، ويحتاج أن نحدثه من داخله بلغة شيوخ أناروا التاريخ فعلي سبيل المثال نادي الشيخ علي عبد الرازق ومن بعده رشيد رضا بفصل الدين عن الدولة تماما، فعلى سبيل المثال الشيخ درويش الحريري من شيوخ الأزهر المكفوفين، ورث ثروه كبيره عن والده، فعمل مؤسسه لرعاية المكفوفين تعلم القرآن والمقامات الموسيقية والموسيقي والإنشاد والغناء، وتعلم في مدرسته سيد درويش، وسلامة حجازي، وزكريا أحمد، وعلي محمود، وأبو العلا محمد أستاذ أم كلثوم وأم كلثوم نفسها وعبد الوهاب والشيخ سيد مكاوي والشيخ إمام.. اعرف الأزهر وبعدين كلمه.

واستطرد شلش قائلا "وعلى سبيل المثال الشيخ الفاضل الجارحي من شيوخ الأزهر، وهو جد الفنانة شريفة فاضل أبدع فن تجويد القرآن، وبعده ظهرت جمهورية التلاوة المصرية من أول الشيخ رفعت انتهاء بالطبلاوي، ومثلا الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر، كان يهوى الموسيقي وقام بتأليف سيمفونيتين، ورسم عدة لوحات وحول منزله إلى معرض لتلك اللوحات".

وشدد على أن الطريقة الوحيدة المجدية مع الأزهر، أن تكلمه برجاله وأى طريقة أخرى لا جدوى منها، لأن تراث العلماء المذكورين ومناهجهم الإصلاحية فيها أكثر مما نحلم به، فقولوا للأزهر لماذا أقصيتهم؟! (لماذا أقصيت مؤلفات الشيخ سيد طنطاوي بعدما كتب الفقه الميسر واستغنى عن متاهات كتب التراث القديمة؟".

ونوه شلش إلى أن الشيخ الدجوي شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله كان قد أرسل مذكرة لـ"الخديوي توفيق" لإصلاح شؤون الأزهر الشريف من ثلاثة وعشرين بندا، جاء فى أحد بنودها ما يلى (ونحيطكم علما أن كتب التراث والفقه من الأمهات تدس فيها نصوص ليست من أصل هذه الكتب في شيء عندما تطبع، خارج المطابع الأميرية)، كل هذه الوقائع وأكثر تجعلنا نتأكد أننا نحتاج أن نحدث مؤسسة الأزهر بناسها.