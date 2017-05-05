أخبار عاجلة

وفاة رئيس موريتانيا السابق ولد محمد فال -
الإدراة المحلية بالبرلمان عن «مؤتمر صباحي»: الدولة ليست «قمعية» -
وزير الأوقاف يكشف «كيف تستقطب الجماعات الإرهابية الشباب المتفوق؟» -
الوحش: التسعيرة الجبرية «حق دستوري».. ووزير التموين «فشل» في حكومة مبارك -
الدسوقي رشدي: مرتضى منصور «غاوي مشاكل».. ونظرة البدري «غرور» -
فيديو| رئيس «الكرامة»: صباحي خاض انتخابات الرئاسة لإعطاء شرعية للسيسي -
القاهرة أبو ظبى: لقاء خاص مع العالمى أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى لفريق وادى دجلة -
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح رملية على المحافظات التالية -
مساء dmc - " سقوط سيارة ملاكي من أعلي كوبر 6 أكتوبر بمنطقة رمسيس وإصابة شخصين " -
مساء dmc - ردود أفعال ومشاركات الجمهور علي مواقع التواصل وصفحة البرنامج في محاكاة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«+96».. الرجاء في الدوري الممتاز برأسية «حمبوزو» القاتلة

Google+ Print
«+96».. الرجاء في الدوري الممتاز برأسية «حمبوزو» القاتلة «+96».. الرجاء في الدوري الممتاز برأسية «حمبوزو» القاتلة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تأهل فريق الرجاء إلى دوري الأضواء والشهرة «الدوري الممتاز»، عقب تغلبه على بلدية المحلة، بهدف قاتل، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم، على أرضية مركز شباب مطروح، في الجولة الأخيرة من مباريات "المجموعة C بالممتاز ب".

سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب محمد حمبوزو في الدقيقة 96، قبل لحظات من إطلاق حكم المباراة، الدولي محمود البنا، صافرة النهاية.

شاهد أيضا

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد فريق الرجاء لـ 76 نقطة في المركز الأول، بينما يتجمد رصيد فريق البلدية عند النقطة 74، في المركز الثاني؛ ليتأهل فريق الرجاء للدوري الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الإدراة المحلية بالبرلمان عن «مؤتمر صباحي»: الدولة ليست «قمعية»

الإدراة المحلية بالبرلمان عن «مؤتمر صباحي»: الدولة ليست «قمعية»

وزير الأوقاف يكشف «كيف تستقطب الجماعات الإرهابية الشباب المتفوق؟»

وزير الأوقاف يكشف «كيف تستقطب الجماعات الإرهابية الشباب المتفوق؟»

الوحش: التسعيرة الجبرية «حق دستوري».. ووزير التموين «فشل» في حكومة مبارك

الوحش: التسعيرة الجبرية «حق دستوري».. ووزير التموين «فشل» في حكومة مبارك

الدسوقي رشدي: مرتضى منصور «غاوي مشاكل».. ونظرة البدري «غرور»

الدسوقي رشدي: مرتضى منصور «غاوي مشاكل».. ونظرة البدري «غرور»