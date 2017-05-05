«+96».. الرجاء في الدوري الممتاز برأسية «حمبوزو» القاتلة

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تأهل فريق الرجاء إلى دوري الأضواء والشهرة «الدوري الممتاز»، عقب تغلبه على بلدية المحلة، بهدف قاتل، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم، على أرضية مركز شباب مطروح، في الجولة الأخيرة من مباريات "المجموعة C بالممتاز ب".

سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب محمد حمبوزو في الدقيقة 96، قبل لحظات من إطلاق حكم المباراة، الدولي محمود البنا، صافرة النهاية.

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بهذه النتيجة، يرتفع رصيد فريق الرجاء لـ 76 نقطة في المركز الأول، بينما يتجمد رصيد فريق البلدية عند النقطة 74، في المركز الثاني؛ ليتأهل فريق الرجاء للدوري الممتاز.