«جوارديولا» يكشف عن قائمة الغائبين أمام كريستال بالاس

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أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، غياب مهاجم الفريق الدولي الأرجنتيني سيرجو أجويرو، عن لقاء كريستال بالاس، المقام غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال جوارديولا بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "أجويرو خارج اللقاء، نأمل أن يعود في لقاء ليستر سيتي، وبرافو وستونز لن يلعبا أيضًا، كما سيغيب أنكلاوديو حتى نهاية الموسم، وجون قد يعود في المباريات المقبلة، لكن بالأمس تدرب معنا لأول مرة سيلفا، ولم يصبح وضعه مثاليًّا بعد".

وأضاف المدير الفني لنادي مانشستر سيتي " كريستال بالاس لديهم جودة عالية في خط هجومهم، كريستيان بنتيكي واحد من أقوى اللاعبين داخل الصندوق في العالم، وألاردايس مدرب ممتاز وما يقومون به الآن رائع، لقد أتى للفريق وهم في وضعية سيئة والآن هم يقدمون نتائج جيدة".

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وعن التأهل لدوري الأبطال، قال جواريدولا "الأمر لا زال بأيدينا، إذا فزنا في جميع مبارياتنا الـ4 القادمة فحتمًا سنتأهل، ربما نكون بين أول ثلاث فرق أيضًا".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الرابع برصيد 66 نقطة، خلف ليفربول الثالث برصيد 69 نقطة، في المقابل ياتي كريستال بالاس في المركز السادس عشر برصيد 38 نقطة.