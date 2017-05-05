عاجل.. أول جهة تُعلن مسئوليتها عن تهديد محمد صلاح بالقتل في روما وتُصدر بيان يحمل مفاجأة تُخالف كل التوقعات

شيماء مصطفى

أعلن ألتراس نادي لاتسيو الإيطالي اليوم الجمعة 5 مايو، عن مسئوليته عن تعليق الدمى المشنوقة لثلاثي فريق روما لكرة القدم “محمد صلاح وناينجولان ودانييلى دى روسي“، واللافتة المجاورة للدمى، والتي كُتب عليها “ننصحكم بان تتركوا النور مفتوحا وأنتم نائمون”، الأمر الذي اعتبرته الصحف الإيطالية ومشجعي فريق روما الإيطالي تهديدا بقتل النجوم الثلاثة.

وذكر ألتراس نادي لاتسيو من خلال بيان أصدره اليوم ونشرته وكالة إنسا الإيطالية، بأنه مندهش من التهويل الإعلامي للموقف، مشيرين إلى أن اللافتة والدمى لا تشكل أي تهديد، وأنها طبيعية ولا تتعدى كونها مجرد إغاظة للغريم روما.

وكشف ألتراس لاتسيو عن مفاجأة في بيانه، حيث أنه أعلن أنه لم يقصد تهديد اللاعبين بالقتل، بينما كان الغرض من تعليق الدمى واللافتة التعبير عن حالة اليأس والإحباط التي يمر بها فريق روما ولاعبوه، عقب هزيمتهم من لاتسيو الأحد الماضي في مباراة ديربي العاصمة، ليخالف كل التوقعات التي اتجهت إلى أن هناك جهة تهدد النجوم الثلاثة بالقتل.

كما أعلن ألتراس لاتسيو عن رفضه تقديم اعتذار لأحد، لأن الأمر لم يكن أكثر من سخرية من الخصم، لافتين إلى أن كتابتهم لعبارة “ننصحكم بان تتركوا النور مفتوحا وأنتم نائمون”، كانت من باب النصيحة لنجوم فريق روما لتجنب تعرضهم لكوابيس قد تعكر صفو نومهم.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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