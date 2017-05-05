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«بورش وأودي» تخططان لإعادة إصدارات الديزل للسوق الأمريكي

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«بورش وأودي» تخططان لإعادة إصدارات الديزل للسوق الأمريكي «بورش وأودي» تخططان لإعادة إصدارات الديزل للسوق الأمريكي

التحرير

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تخطط شركتا "أودي وبورش" لاستعادة مكانتيهما في السوق الأمريكي بعد فضيحة السيارات التي تعمل بالديزل، والتي طالت العديد من الشركات التابعة لمؤسسة "فولكس فاجن" الألمانية.

وبحسب موقع "كار آند درايفر"، المتخصص في السيارات، فإن الشركتين الألمانيتين تخططا للعودة مجددًا بالإصدارات التي تعمل بوقود الديزل للولايات المتحدة الأمريكية.

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وتسعى "فولكس فاجن" لإعداد خطة تسويقية لعودة الإصدارات للسوق الأمريكي، بعد غياب دام لأكثر من عام، على خلفية فضيحة معدلات الانبعاثات الخاصة بإصدارات الديزل لبعض شركاتها.

وتكثف في الوقت الحالي "فولكس" من تواجدها على مستوى السوق الأمريكي بالإصدارات الكهربية، التي تحظى بشعبية واسعة على المستوى الجماهيري هناك.

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التحرير

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