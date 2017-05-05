«سيات» تطرح النسخة الأسرع من «ليون كوبرا»

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كشفت شركة "سيات" الإسبانية، عن أسرع إصدارات سيارتها "ليون كوبرا" الحديثة، بعد إضافة بعض التعديلات الخاصة بالمحرك في النسخة الجديدة.

وبحسب موقع "يوريكار"، فإن الشركة الإسبانية أضافت بعض اللمسات الفني الجديدة على مستوى المحرك، بحيث تصبح قادرة على السير بسرعة 100 كم/ ساعة في زمن 4.9 ثانية، لتصبح بذلك أسرع من النسخة الأولى من "ليون كوبرا"، التي كشفت عنها "سيات" مع نهاية العام الماضي.

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وجاءت أهم التعديلات في النسخة الجديدة من "ليون كوبرا"، هي تلك التي تتعلق بناقل الحركة، حيث يتكون من 6 سرعات وينتمي للطراز "DSG".