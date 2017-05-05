بيونج يانج: مؤامرة أمريكية لاغتيال زعيم كوريا الشمالية

شيماء مصطفى

ادعت وزارة أمن الدولة في كوريا الشمالية، في بيان نقلته سكاي نيوز عن وكالة الأنباء الحكومية، اليوم الجمعة، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه" سعت لاغتيال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون.

وأضافت الوزارة، في البيان، أن "سي.آي.إيه" والاستخبارات الكورية الجنوبية أعدت "مؤامرة دنيئة" تشمل استخدام "مواد بيولوجية- كيمياوية" لاغتيال كيم، خلال احتفالات في العاصمة بيونج يانج.

ولم تشر الوزارة إلى آلية وتاريخ إحباط محاولة الاغتيال، التي يأتي الإعلان عنها وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، على خلفية إصرار بيونج يانج على الاستمرار في برنامجها النووي والصاروخي.

وتابع البيان أن تنفيذ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لـ"عمليات الاغتيال من خلال مواد بيولوجية- كيمياوية ومواد سامة صغرية يعتبر أفضل طريقة لا تتطلب الوصول إلى الهدف وآثارها تظهر بعد ستة أشهر إلى 12 شهرا".

وأضاف أن "سي.آي.إيه" والاستخبارات الكورية الجنوبية "أفسدتا عقائديا وقامتا برشوة مواطن من جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية يدعى كيم" لتنفيذ الهجوم على زعيم البلاد.

وأردف: "سنلاحق وسندمر بدون رحمة حتى آخر إرهابيي الـ"سي.آي.إيه" الأمريكية ودميتها الاستخبارات الكورية الجنوبية"، مشيرا إلى أن المخطط بمثابة "إعلان حرب".

وتابع: "الجريمة النكراء التي تم الكشف عنها وإفشالها مؤخرا في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، هي نوع من الإرهاب ليس فقط ضد دولتنا بل ضد العدالة وضمير الإنسانية".

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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