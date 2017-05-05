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بالصور- إطلالة إيفانكا ترامب بـ "الملابس الصيفية"

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مصراوي Masrawy

ايفانكا ايفانكا ترامب

اطلالة ايفانكا ترامباطلالة ايفانكا ترامب

اطلالة ايفانكا ترامباطلالة ايفانكا ترامب

مصراوي -

تقضي إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عطلة نهاية الأسبوع في مدينة نيويورك.

وفاجأت "إيفانكا" متابعيها بإطلالة كلاسيكية لفستان صيفي خلال فترة العطلة، وذلك على الرغم من أنها اشتهرت باختيارات ملابسها "الكاجوال"، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

ونشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية صورًا لإيفانكا ترامب بإطلالتها الصيفية الجديدة، بفستان ذي تصميم بسيط من قماش قطني، مصبوغ باللونين الأبيض والأسود ومزود بحزام من نفس القماش، وحقيبة يد خفيفة، ونظارات شمسية أنيقة، وزادت إيفانكا إطلالتها الكلاسيكية أناقة بعقد من الذهب وأساور زينت يدها.

وكانت إيفانكا ترامب نشرت مقطع عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهرت إيفانكا فيه وهي ترقص وتمرح مع طفليها وتستمع للموسيقى.

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