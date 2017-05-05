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بعد تصريحات «بن سلمان» الأخيرة.. «إيران» تُكشر على أنيابها وتتخذ قرار فوري وعاجل ضد «السعودية»

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بعد تصريحات «بن سلمان» الأخيرة.. «إيران» تُكشر على أنيابها وتتخذ قرار فوري وعاجل ضد «السعودية» بعد تصريحات «بن سلمان» الأخيرة.. «إيران» تُكشر على أنيابها وتتخذ قرار فوري وعاجل ضد «السعودية»

رداً على تصريحات ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير «محمد بن سلمان»، تقدمت إيران بشكوى لدي مجلس الأمن، والأمانة العامة للأمم المتحدة.

إيران تتقدم بشكوى لمجلس الأمن

حيث أوضح بيان مقتضب، نُشر على الصفحة الرسمية للخارجية الإيرانية، أنها قد تقدمت برسالة وشكوى إلى كلا من، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أعربت عن غضبها من تصريحات بن سلمان الأخيرة، والتي قال فيها: «لن ننتظر أن تصل الحرب إلى ، بل سنعمل على بدأها داخل الحدود الإيرانية» .

وأضاف البيان أن، بن سلمان قد وجه اتهامات لإيران عارية تماماً من الصحة، ولا دليل عليها، كما حمل البيان الصادر عن الخارجية الإيرانية، المملكة العربية السعودية المسئولية الكاملة عن مقتل 9 جنود تابعين للجيش الإيراني، قرب الحدود الباكستانية مطلع الأسبوع الماضي.

وكان الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، قد أكد خلال حوار متلفز، أنه لا توجد نية حول إمكانية الحوار والتعاون مع الجانب الإيراني، حيث قال: «إننا نعرف أننا هدف رئيسي للنظام الإيراني، ولكن لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل أن تكون المعركة لديهم».

ويخيم التوتر على العلاقات السعودية الإيرانية، وذلك أعقاب قيام الرياض بقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، بعد الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة السعودية في طهران في الثالث من يناير عام 2016، احتجاجاً على إعدام المملكة لرجل الدين الشيعي «نمر باقر النمر»، بتهمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية.

ومن الملفات التي أدت إلى أزمة حادة بين الجانبين الملف السوري، والذي تقوم فيه طهران بدعم نظام بشار الأسد، وكذلك الملف اليمني والذي تقوم فيه أيضاً بدعم نظام ميلشيات الحوثي.

 

المصدر : مصرفايف

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