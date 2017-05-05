بالفيديو والصور.. ساويرس يدلي بصوته في انتخابات المصريين الأحرار

كتبت- مروة شوقي وياسمين محفوظ:

تصوير: أحمد النجار:

أدلى رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، بصوته في الانتخابات العامة للحزب على منصبي الرئيس والأمين العام، و٥٠ من مقاعد الهيئة العليا.

فيما أدلى أعضاء حزب المصريين الأحرار، بأصواتهم على مدار اليوم منذ بدء الاقتراع.

وأجرى حزب المصريين الأحرار مؤتمره العام اليوم.

ووجه ساويرس، الشكر لأعضاء الحزب الذين أتوا من جميع محافظات الجمهورية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الحزب، مؤكدًا أن ذلك "ينم على الأصل الطيب".

وقال ساويرس في كلمته خلال المؤتمر العام إن "الهدف هو إعلاء المصلحة العليا للحزب والرغبة الحقيقية في الحفاظ عليها"، كما وجه رسالة إلى المُنشقين عن الحزب، وتوعدهم بقوله: "أنا راجل صعيدي ومش هسيب حقي، ومصيركم إلى مزبلة التاريخ".

وأكد ساويرس أن "حزب المصريين الأحرار سوف يعود بقوه من جديد".

ويشرف على الانتخابات لجنة مستقلة يرأسها المستشار جميل برسوم، وتجري تحت رقابة عدد من منظمات المجتمع المدني.

‎وكانت لجنة الانتخابات في المصريين الأحرار- تلقت 192 استمارة ترشح على مقاعد الهيئة العليا التي تبلغ 50 مقعدًا، وترشح عضوان فقط على منصبي رئيس الحزب والأمين العام، هما محمود العلايلي رئيسا وأحمد سامر أمينًا عامًا.