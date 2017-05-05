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طالب يشنق نفسه بسبب المذاكرة في حلوان

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طالب يشنق نفسه بسبب المذاكرة في حلوان طالب يشنق نفسه بسبب المذاكرة في حلوان

مصراوي Masrawy

طالب يشنق نفسه بسبب المذاكرة

كتب - محمد الصاوي وسامح غيث:

أقدم طالب بالصف السادس الابتدائي على الانتحار بعد أن قام بشنق نفسه بسبب معاتبة والديه له لعدم الاهتمام بدراسته.

بدأت الواقعة عندما تلقى العميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة "كرولس.ا"، طالب بالصف السادس الابتدائي مشنوقًا بسقف مروحة منزله بالعزبة البحرية دائرة القسم.

انتقل على الفور المقدم وائل عرفان، رئيس مباحث حلوان، والرائدان إسلام بكر، وإسلام سعيد، معاونا المباحث، والنقباء محمد عبد المعز، رئيس الدورية، وأحمد يحيى وفارس الجندي، وتبين أن المجني عليه تركه والديه داخل المنزل وذهبا لعملهما وعاتباه على عدم الاهتمام بدراسته.

ولدى عودة والديه اكتشفا قيامه بشنق نفسه بمروحة السقف، ولم يشتبهوا في أحد بارتكاب الواقعة.

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