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الأرصاد تُعلن توقعات طقس السبت: مائل للحرارة ورياح خفيفة

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الأرصاد تُعلن توقعات طقس السبت: مائل للحرارة ورياح خفيفة الأرصاد تُعلن توقعات طقس السبت: مائل للحرارة ورياح خفيفة

مصراوي Masrawy

درجات الحرارة

كتبت - مادي غيث

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، غدًا السبت، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وقالت الهيئة -في بيان اليوم- إن الرياح ستكون أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على خليج السويس، فيما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، وشمال الصعيد، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :

الصُغرى العُظمى

القاهرة 19 31

الإسكندرية 16 25

مطروح 15 23

بورسعيد 18 25

دمياط 17 25

بلطيم 17 25

الإسماعيلية 16 31

السويس 18 31

العريش 13 27

نخل 09 30

طابا 14 29

الطور 21 30

مرسى علم 23 30

الغردقة 24 32

شرم الشيخ 23 32

رفح 12 26

كاترين 13 24

سيوة 19 32

المنيا 18 32

الفيوم 18 32

رأس سدر 18 31

أبوسمبل 23 35

وسط الدلتا 18 30

أسيوط 18 33

سوهاج 19 35

الأقصر 19 35

اسوان 23 36

شلاتين 22 34

حلايب 24 30

الوادي الجديد 21 35

قنا 20 35

نويبع 22 32

السلوم 15 28​

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