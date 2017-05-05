برسوم: الحضور المكثف بانتخابات المصريين الأحرار دليل على شعبيته

كتبت - ياسمين محفوظ ومروة شوقي:

قال المستشار جميل برسوم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات حزب المصريين الأحرار، إن "الحضور الطاغي من قبِل الناخبين دليل على شعبية الحزب، واقتناع أعضائه بمجلس الأمناء وهو ما يعطي شرعية للانتخابات اليوم".

واعتبر برسوم، انشقاق جبهة عصام خليل عن الحزب، بأنه "محاولة لهدم الحزب"، مضيفًا: "ليس من المعقول إقصاء مجلس أمناء حزب له شعبية، وممولين له".

وعن الموقف القانوني لانتخابات اليوم، تابع: "ما يتم إجراءات عادية لأي حزب شرعي".

وعن جبهة "خليل" أشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات: إلى أن "هناك قضية تُنظر أمام القضاء وهيّ السند في إثبات حقيقة الأمر"، مضيفًا: "اعتقد أن القانون سيكون في صف الجمعية العمومية، ومجلس الأمناء المؤسس للحزب".​