فيديو| التموين تطرح شنطة «أهلًا رمضان» بـ90 جنيهًا بدلًا من 121

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قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية قبل شهر رمضان لن ترتفع، لافتًا إلى إتاحة كميات كبيرة من السلع بالأسواق أكثر من طلب المستهلكين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف"، اليوم الجمعة، أنه سيتم إقامة معرض كبير "أهلًا رمضان" في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر نهاية شهر مايو الحالي، كما أن وزارة التموين ستطرح نموذجين لـ"شنطة رمضان" بالمجمعات الإستهلاكية، الأولى سعرها 121، لكنها ستباع بعد تخفيضها بـ95 جنيه، والثانية 85 جنيه، وستباع بـ70 جنيه.