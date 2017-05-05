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"بيت المقدس" تختطف مجندَين اثنين بوسط سيناء

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"بيت المقدس" تختطف مجندَين اثنين بوسط سيناء "بيت المقدس" تختطف مجندَين اثنين بوسط سيناء

مصراوي Masrawy

ختطف مجندَين اثنين بوسط سيناء

القاهرة – مصراوي:
صرح مصدر أمني بوسط سيناء، اليوم الجمعة، أن عناصر تنظيم بيت المقدس نصبوا كمينًا لسيارة خاصة يستقلها مجندان من قوات الأمن، خلال سيرهما على طريق مركز الحسنة بوسط سيناء.

واستوقف العناصر، سيارة المجندين خلال عودتهما من إجازة وفي طريقهما لمحل خدمتهما، وأوقفوا السيارة تحت تهديد السلاح واختطفوا المجندين واستلوا على سيارتهما الخاصة.

وتكثف أجهزة الأمن في الوقت الحالي من جهودها لملاحقة الجناة.

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