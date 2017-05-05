كشف لغز سرقة سيارة صاحب مكتب ملابس في الحدائق

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، مسجلين اثنين خطر لقيامهما بسرقة سيارة وبداخلها ملابس جاهزة، أثناء قيامهما ببيع الملابس بثمن بخث في منطقة الحدائق.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق، من أحد أصحاب محلات بيع الملابس الجاهزة، بدائرة القسم، مفادها قيام شخصين بعرض ملابس جاهزة للبيع بثمن بخث لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

انتقل الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبة القوة المرافقة وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما كل من "هشام.إ"، 42 سنة، ميكانيكي، "مسجل خطر" سرقات عامة، سبق اتهامه في 48 قضية، و"فرج.إ"، 38 سنة، عاطل، مسجل خطر، مخدرات، وسبق اتهامه في 44 قضية، وبحوزتهما كرتونة بداخلها 79 قميص رجالي، و2 جوال بلاستيك بداخلهما 64 قميص رجالي.

وبمناقشتهما عن مصدر تلك المضبوطات اعترفا بقيامهما بسرقة السيارة رقم ل ول 369 ماركة سوزوكي فان نبيتي اللون وبداخلها المضبوطات والمبلغ بسرقتها ملك، ريمون جميل فهمي شحاتة، 33 سنة، صاحب مكتب ملابس جُملة، بأسلوب "المفتاح المصطنع".

تم بإرشادهما ضبط السيارة بمكان إخفائها خلف مسجد سيدي حسان ـ دائرة القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.