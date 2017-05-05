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"تعليم كفر الشيخ": تخصيص 520 صندوقًا لحفظ أوراق الإجابة بامتحانات الثانوية

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"تعليم كفر الشيخ": تخصيص 520 صندوقًا لحفظ أوراق الإجابة بامتحانات الثانوية "تعليم كفر الشيخ": تخصيص 520 صندوقًا لحفظ أوراق الإجابة بامتحانات الثانوية

مصراوي Masrawy

صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تخصيص 520 صندوقًا، بتصميمات معينة مرسلة من الوزارة، لحفظ أوراق الإجابة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة "البوكليت"، لنقلها من كنترولات الإدارات، على مستوى المحافظة، للجان التصحيح.

وأكد "عثمان" فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه عقد اجتماعًا مع اللواء سامح مسلم مدير المحافظة، لبحث الترتيبات الخاصة، بشأن تأمين لجان الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، ونقل أوراق الأسئلة من مراكز توزيعها للجان، ونقل أوراق الإجابة، من الإدارات التعليمية، للكنترولات داخل وخارج المحافظة.

وأشار إلى عقد اتفاق مع المحافظة يتضمن تأمين سيارات نقل أوراق الأسئلة والإجابة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والخط العربي والصم والبكم وضعاف السمع، من الإدارات التعليمية لمراكز الكنترولات الداخلية والخارجية من كفر الشيخ لدمنهور، والإسكندرية، وطنطا، والقاهرة.

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