حريق هائل يلتهم 3 منازل في أسيوط

أسيوط – أسامة صديق :

نشب حريق هائل في منزل بقرية الزاوية في أسيوط، اليوم الجمعة، امتدت إلى منزلين آخرين مجاورين، ما أدى إلى احتراق آثاث المنازل دون خسائر في الأرواح.

كان اللواء عاطف قليعى، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوصول بلاغٍ من أهالى قرية الزاوية بنشوب حريق هائل بأحد المنازل وامتداداه لمنزلين مجاورين.

انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وتبين احتراق آثاث تلك المنازل دون أي خسائر في الأرواح.

حُرر محضر بالواقعة، وجارٍ عمل التحريات اللازمة؛ لمعرفة أسباب الحريق والعرض على النيابة العامة.