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وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يفتتحان مسجدًا

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وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يفتتحان مسجدًا وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يفتتحان مسجدًا

مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية

الزقازيق - (أ ش أ):

افتتح وزير القوى العاملة محمد محمود سعفان، ومحافظة الشرقية اللواء خالد سعيد اليوم الجمعة، مسجد "عليا الكبير" بمدينة فاقوس، والذي أقيم بالجهود الذاتية بتمويل من رجال أعمال وأهالى الخير بمصر والكويت.

وأكد المحافظ أن المسجد الجديد مقام على مساحة 185 مترا، تبرع من أحد الأهالي، ومكون من طابقين للصلاة، مشيرا إلى أنه يمثل صرحا إسلاميا ومنارة تثقيفية ودعوية تساهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسى وسطية الإسلام السمحة.

وكان الوزير والمحافظ أديا صلاة الجمعة بالمسجد الجديد، وسط حضور عدد كبير من أبناء مدينة فاقوس، حيث ألقى خطبة الجمعة وكيل مديرية الأوقاف الدكتور محمد العريني، وتناولت فضل إقامة المساجد ومكانة من يعمرها عند الله، كما تحدث عن أهمية الحفاظ على المال العام والمنشآت الحكومية والخاصة.

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مصراوي Masrawy

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