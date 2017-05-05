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الشرطة الألمانية تعثر على ما يزيد عن كيلو حشيش داخل رغيف

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الشرطة الألمانية تعثر على ما يزيد عن كيلو حشيش داخل رغيف الشرطة الألمانية تعثر على ما يزيد عن كيلو حشيش داخل رغيف

مصراوي Masrawy

كيلو حشيش داخل رغيف

إرفورت - (د ب أ):
ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل، بعدما عثرت بحوزته في محطة القطار الرئيسية بمدينة إرفورت على ما يزيد عن كيلو حشيش مخبأة داخل رغيف.
وقال المتحدث باسم الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، إن الشرطة عثرت أيضا مع مرافق المتهم مساء أمس على كيس صغير به نبات القنب المخدر.
وذكرت الشرطة أن الرجل، 35 عاما، الذي خبأ الحشيش داخل رغيف كان معروفا من قبل لدى السلطات لتورطه في جرائم متعلقة بالمخدرات.
ولم تدل الشرطة ببيانات حول القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة.

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