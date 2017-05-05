وزيرة الهجرة تستقبل طفلتين بالمطار توفى والدهما بالسعودية

كتب - طه عبيد:

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، طفلتين مصريتين بمطار القاهرة الدولي عصر اليوم الجمعة، وذلك بعد نجاح الوزارة في إعادتهما من العاصمة السعودية الرياض، بعد أن توفي والديهما هناك منذ عدة أسابيع.

واستقبلت الوزيرة الطفلتين باستراحة كبار الزوار بالمطار، بعدما تم إنهاء إجراءات وصولهما بمعرفة الدكتور طارق اسماعيل مدير البروتوكولات بالمطار.

وقالت مصادر بالمطار، إن الطفلتين شهد ومريم سمير وصلتا على متن الطائرة المصرية رحلة 652 القادمة من الرياض، بعد أن نجحت الوزارة في متابعة قصتهما، وتبيَّن أن الأم توفيت منذ عامين، ثم توفي الأب منذ عدة أسابيع نتيجة إصابته بعدة أمراض، وفور علم الوزارة بالواقعة تم التواصل مع الطفلتين عن طريق السفارة المصرية، كما تم التواصل مع جدتهما والتي تسكن في الإسكندرية وحضرت إلى المطار لاستقبالهما.

وتواصلت وزيرة الهجرة مع محافظ الإسكندرية؛ لتسهيل إجراءات الطفلتين ومتابعة حالتهما.