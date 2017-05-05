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الفيفا يرفع عقوبة الإيقاف عن ميسي

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الفيفا يرفع عقوبة الإيقاف عن ميسي الفيفا يرفع عقوبة الإيقاف عن ميسي

التحرير

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ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم الجمعة، أن لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، قررت رفع عقوبة الإيقاف 4 مباريات، عن قائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني.

وكان ميسي قد أهان حكم الراية بعد عدم احتسابه خطأ ارتكب ضده في الدقائق الأخيرة من لقاء تشيلي، ضمن التصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 المقامة في روسيا، مما أثار غضبه وبدأ يلقي اللوم عليه بعد نهاية المباراة.

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ونشرت الصحيفة نقلا عن بيان الفيفا، أن لجنة الاستئناف، أيدت الطعن الذي قدمه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، نيابة عن لاعبه ليونيل ميسي، ضد قرار اللجنة التأديبية، وتم رفع العقوبات المفروضة عليه نتيجة لذلك، وذلك بعد الجلسة التي عقدت في زيورخ يوم 4 مايو 2017، وتم إلغاء القرار من قبل اللجنة التأديبية للفيفا الذي اتخذ يوم 28 مارس عام 2017.

وأكدت لجنة الاستئناف رفضها أي سلوك غير رياضي يكون مخالفة لمبادئ اللعب النظيف.

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التحرير

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